قيادي أحوازي يكشف مُخطط إيران لتصفية المعارضين بـ"كوبنهاجن"

أعاد استدعاء الدنمارك لسفيرها بإيران للأذهان، السلوك المارق لطهران مرة أخرى للواجهة، وذلك بعد الكشف عن مخطط نظام الملالي لاستهداف أفراد في قلب كوبنهاجن.

قال وزير الخارجية الدنماركي، أندريس سامويلسن، إنه سينقل ما دبرته طهران للاتحاد الأوروبي؛ ليُناقش على نطاق أوسع بالنظر إلى كون دول أوروبية أخرى معنية بهذه التهديدات، مُشيرًا إلى أنه سيُطالب بفرض عقوبات أوروبية على نظام طهران.

وفي الصيف الماضي، تم إحباط مخطط إيراني لاستهداف تجمع للمعارضة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، وكشفت النيابة العامة في بلجيكا أن دبلوماسيًا إيرانيًا تورط في المخطط، وفق "سكاي نيوز".

أوضح رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حبيب جبر، أحد المستهدفين الناجين من المخطط الأخير في كوبنهاجن، أن ما كشفته الدنمارك ليس سوى جزء بسيط مما دأبت إيران على القيام به، مؤكدًا أن "طهران" معروفة بملاحقة خصومها حيثما وجدوا لأجل تصفيتهم.

وأضاف جبر، أن هذه الاستراتيجية الإرهابية قادت لتصفية عدد من المعارضين مثل الأكاديمي الكردي عبدالرحمن شفكندي سنة 1992، موضحًا أن المحاولة الأخيرة التي جرى إحباطها مؤخرًا ليست الأولى، ففي ديسمبر الماضي كانت هناك محاولة أخرى فاشلة لتصفيته.

وأثنى جبر على السلوك الشجاع للدولة الدنماركية تجاه إيران، وأكد أن "المواقف ما زالت تتفاعل في البلاد بعدما تطاولت طهران إلى أفراد في قلب بلدان ذات سيادة".

وأشار إلى أن "المخابرات الغربية على دراية بتحركات إيران المريبة في الدول الأوروبية والخلايا النائمة، التي يجري تسخيرها لأجل الاستعانة بها عند الحاجة".

ولا يستبعد جبر أن تستمر إيران في هذا النهج، فقبل فترة قصيرة فقط نفذت اعتقالات عشوائية في منطقة الأحواز إثر وقوع انفجار "دون استثناء الأطفال ولا النساء من التوقيف التعسفي".

لكن من سوء حظ طهران، أن الكشف عن هذا المخطط "الجهنمي" يأتي في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول الأوروبية التشبث بتعاون اقتصادي مع إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.

وتجد الدول الأوروبية نفسها محرجة أمام المجتمع الدولي وهي ترى أن إيران التي تبحث عن تطبيع للعلاقات مع الغرب، لم تعدل بعد عن عدائيتها تجاه الجيران والمعارضين وحتى من يفترض أنهم على وشك أن يصبحوا أصدقاء.