وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية

وصل، صباح اليوم الخميس، عدد من الحافلات إلى معبر الدبوسية الحدودي، والتي تقل دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" بوصول الحافلات إلى معبر الدبوسية الحدودي على متنها دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية في طريقهم للعودة إلى قراهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب.

وأوضحت "سانا" أنه يوم الخميس الماضي، عادت دفعات من المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم التي فروا منها في أوقات سابقة هربا من الجماعات الإرهابية، وذلك عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس الحدوديين مع لبنان، ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني لإعادة جميع المهجرين إلى وطنهم.