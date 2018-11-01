الطالع الفلكى الخَمِيس 1/11/2018..شَهر الأنْوَار!





**القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى السابعة و47 دقيقة صباح غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى التاسعة و46 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





*اليوم 22 بَابَة قبطى، 1 تشرين ثَانِ رُومى ، 23 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - لازم تفهمى إن الأيام بتجرى زَىّ الفُرّيرَة ، هُبْ تلائى نفسك عجّزتى وحلاوتك دى راحت.(محمُود ياسين من فيلم مين يجنّن مين-1981)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر نُوفمبر

تسريتو/تسريتوم،أو تشرى جراى/الثانى هو الشهرالتّالى لتشرى أوّل فى البابليّة القديمة والوقت مُناسب لرمى البذور فى السنة الشمسية البابلية والإستعداد لرحلة عناء الشتاء ومُرافقة عشتار/إيزيس فى بحثها عن جسد تمّوز/أوزريس المُمَزق حتى يرجع للحياة مرة أخرى فى الربيع مع تفتّح الزهور وعودة الحياة للأرض من جديد ، شهر نُوفَمْ والذى يعنى باللاتينية الرّقم تسعة فهو الشهر قبل الأخير فى السّنة الرومانية القديمة التى كانت تحتوى على عشرة أشهر فقط قبل إضافة شهرىْ يناير وفبراير فى التقويم الجورجى الحديث.





فى حضارة أيرلنده وأسكتلنده السّلتيّة الوثنية القديمة كان يتم الإحتفال باليوميْن 31 أكتوبر وَالأول من نوفمبر كنهاية لمُوسم الحصاد وبداية الشتاء وكان يُسمى مهرجان سامْهَايْن مهرجان الموتى ففى ثقافتهم يكون الباب بين عالم الدنيا المُضيئ/مُوسم الحصاد وبين عالم الموتى المُظلم/بداية الشتاء مفتوحاً للدرجة التى تمكّن الأحياء من التواصل مع الأموات، مع بداية فصل الشتاء والإنقلاب الشتوى تتزايد ساعات الليل فى مواجهة تناقص ساعات النهار لذلك تقوم الثقافات المُختلفة بتكريس مُناسبات لتعضيد ومُؤازَرَة قوى النورفى مواجهة قوى الظلام عن طريق إشعال المصابيح أو الشموع....





1-مهرجان سَامْهَايْن فى الحضارة السلتية الأيرلنديّة (31 أكتوبر، 1 نوفمبر)

2-مهرجان ساتورناليا فى الثقافة الرّومانية.(17 ديسمبر)

3-مهرجان ديفالى ضِيَاء فى الثقافة الهنديّة.(7 نوفمبر لهذا العام)

4-مهرجان مصابيح الأيام السبعة فى الثقافة الفرعونيّة.(حسب التقويم النجمى القبطى فى 15 هاتور يوم إغتيال آزورَاء/عاشورَاء)

5-مهرجان النوروالمصابيح فى التّيبيت(19 فبراير 2019- يُعرف بإسم مصابيح الزّبدة لأنها تُضاء من زبدة الأبقار)





*والآن إلى جولة لأهم محطّات عبور الكواكب عبر الأبراج خلال الشهر على الطريقة الغربيّة وتأثيرها عام شامل لمواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة.





(7 نوفمبر) ولادة الهلال الجديد فى السادسة ودقيقتان مساءً فى برج العقرب ، جهّز نفسك لتجديد زواجك بشهر عسل أو ولادة لمشروعك التجارى دون ضجّة لتجنب أنظار المنافسين ، انتبه لمشاكل زوجية يكون سببها إثارة غيرة الزوجة دون سبب.





(8 نوفمبر) المُشترى ينتقل للقوس فى الثانية و32 دقيقة ظهراً، نبأ سار لمواليد برج القوس بانتقال كوكب الحظوظ والثروة إلى برجهم وعليهم توقع المفاجآت السارة والتقدم حتى إنتقاله للجدى فى 2 ديسمبر 2019 ، البروج الحمل والأسد والجوزاء لهم نصيبٌ أيضاً من تلك الأنباء المُفرحة.





(15 نوفمبر) المريخ ينتقل لبرج الحوت فى الثانية عشرة و20 دقيقة ليلاً ،الأسفار البعيدة بغرض التجارة أو الدراسة ميمونة كما أن العقد الدفينة وأسباب المشاكل والأمراض المزمنة فالفرصة مواتية لحلها وبشكل نهائى.





(22 نوفمبر) الشمس تنتقل لبرج القوس فى الحادية عشرة ظهراً،السعى للسفر بقصد التجارة أو الدراسة ، نيل الدرجات العلمية العليا أو حتى فرصة مواتية لوظيفة راقية أو زيجة من مستوى إجتماعى راقى.





(23 نوفمبر) القمر بدرٌ مُكتمل فى برج الجَوْزَاء فى السابعة و39 دقيقة صباحاً، تحت هذا البدر الميمُون فالفرصة مرتفعة لعودة مطلقة لعصمة زوجها أو التقدم للخطبة ، التقدم للوظائف الجديدة ، التقدم للإمتحانات الدراسية ، الأسفار بغرض العمل ، صِلَة الرّحم و إصلاح العلاقات وترميم المُتضرّر منها وتقوية تلك التى تعرّضت لشروخ الزمن.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى السينما الهندية بمناسبة ذكرى ميلاد النجمة الهندية إيشواريا ارى والذى يحل اليوم ، حصلت على لقب ملكة جمال العالم بالعام 1994 ومتزوجة من أبيشك باتشان إبن الفنان أميتاب باتشان ولها منه طفلة واحدة ، حصلت على ميدالية الفنون من فرنسا بالعام 2012 وسفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة لمكافحة مرض الأيدز كما أنها اصبحت أول هندية تنضم للجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائى ، مواليد 1973 وتصفها الصحافة العالمية بالمرأة الأكثر جمالاً فى العالم.





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4-Official: 90's Romantic Songs | Bollywood Romantic Song





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: لاتصنع المشاكل أوتستفز الآخرين بالدّعس على الأوتارالحسّاسة لديهم عن عمد ، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الثور: إدراكك لقيمة أسرتك أو خطيبتك يُشدّد على ألا تفقد ماتملكه فى فورة غضب،الغضب حماقة فلا ترتكبها بسبب تشويش ذهنى دورى حاصل للحبيبة.

برج الجوزاء: لا تقدّم إقتراحات أو نصائح لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق تهمة التطفّل بك ، أو إحراجك.





برج السّرطان: ليس كل من حولك يتميّزون بالإتزان العقلى وعليك تحمّل سخافات البعض لتسير الحياة ، هذا يشمل دهماء قد تقابلهم فى الطريق.

برج الأسد: عليك وضع لافتة ممنوع الإقتراب أوالإزعاج على باب مكتبك لتنتهى من كافة أعمالك المتأخرة ، لا تلجأ للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.





برج العذراء: التعريج على عيادات الأطباء للفحص سواءً لنفسك أولأحد أفراد أسرتك ، البدء بكورسات تحسين القوام مُناسبة اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: إختر كلماتك بحذر ووضوح تلافياً لسوء الفهم، إن كنت متزوّجاً فاحرص على إختيار ألفاظاً واضحة وابتعد عن إثارة الغيرة.





برج العقرب: الترفيه لايحتاج لإنفاق الأموال بالضرورة،بإمكانك قضاء المساء أمام فيلم سينمائى قديم بعيداً عن مصاريف باهظة ومردود ترفيهى لايساوى مادفعته.





برج القوس: يبدومنزلك نشيطاً فى ركن المطبخ والرّوائح الشهيّة تُشعرك بالنشوة ، لا تنسَ مكافأة ستّ الدّار، أو سِتّ الحبايب ، ولو بكلمة حلوة.





برج الجدى: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.

برج الدّلو: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم.





برج الحُوت: الأجواء مُناسبة للترفيه عن نفسك بلقاء مع الأصدقاء القدامى أو التواصل مع الأقارب وصِلَة الرّحم،هذا يشمل تقديمك مُساعدة لمُحتاج.



