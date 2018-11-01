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خافيير أجيري يؤجل جلسته مع مدير منتخب مصر

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:15 ص
خافيير أجيري يؤجل جلسته مع مدير منتخب مصر
خافيير أجيري
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محمد الصو
 
قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر تأجيل جلسته مع إيهاب لهيطة مدير المنتخب التي كان من المنتظر أن يتم عقدها اليوم، بعد شعور المدير الفني بحالة إرهاق بعد عودته من المكسيك.


ويعقد أجيري الجلسة مع لهيطة غدًا الجمعة عقب عودة الأخير إلى منصية من أجل التعارف، ومناقشة ترتيبات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وكان أجيري حصل على إجازة قصيرة بالاتفاق مع هاني أبوريدة، للسفر إلى بلاده منوأجل الإطمئنان على إسرته وبناته، قبل الاستعداد لمواجهة تونس، بالتصفيات الإفريقية.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تونس، يوم 16 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

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