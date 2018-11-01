البرازيل: وزير الدفاع الجديد يؤيد مكافحة الجريمة بنشر القناصة

أيد جنرال عسكري اختاره الرئيس البرازيلي اليميني الجديد جايير بولسونارو، وزيراً للدفاع نشر قناصة للقضاء على المسلحين المشتبه في ارتكابهم جرائم.

وجاءت تصريحات الوزير المقبل بعد الانتقادات التي واجهت محافظ ريو دي جانيرو اليميني المتطرف المنتخب ويلسون ويتزل، الذي أعلن في حديث لمحطة تلفزيونية، أنه ينوي نشر قناصة من الشرطة لإطلاق النار على المشبوهين، حتى لو لم تكن أرواح ضباط الشرطة في خطر.

وقال الجنرال المتقاعد أوغستو هيلينو في حديث لاذاعة راديو ناسيونال إنه "رد فعل ضروري على التباهي باستعراض الأسلحة الحربية، وأحياناً تكون الأسلحة بين أيدي شبان صغار".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بالقتل دون تمييز، بل تحتاج إلى معايير موضوعة بشكل جيد".

وتابع "رجال الشرطة في ريو دي جانيرو شجعان جداً، لكنهم يحتاجون دعماً من نوع آخر".

وتشهد الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو مواجهات بشكل منتظم بين عصابات مهربي المخدرات المدججين بالسلاح، وقوات الأمن.

وانتخب ويتزل مع بولسونارو الأحد بعد أن شنا حملات متشددة تستغل غضب البرازيليين من استشراء الجريمة والعنف.

وقال الحاكم المنتخب إنه سيطلب من الشرطة والجنود إطلاق النار على المشبوهين المسلحين، ولو من الخلف.

وأضاف في مقابلة مساء الإثنين الماضي مع شبكة "غلوبونيوز" التلفزيونية "أفضل الدفاع عن الضباط في المحاكم بدل الذهاب إلى جنازاتهم".

واقترح أيضاً نشر قناصة في طائرات هليكوبتر لإطلاق النار على المشتبه بهم من الأعلى أثناء عمليات الشرطة ضد مهربي المخدرات.