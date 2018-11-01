اليوم.. صرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ التأمينات

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش شهر نوفمبر، اعتبارا من اليوم الخميس، لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، عبر ماكينات الصراف الآلية "ATM"، ومنافذ مكاتب التأمينات، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليارات جنيه.





وقالت الوزارة، إن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 ملايين قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليارات جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الأربعاء.





وذكرت أنه من المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليارات جنيه اعتبارًا من يوم 10 نوفمبر.





ويستفيد من المعاشات 7.6 ملايين مستفيد بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، حيث وجهت الوزيرة بتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة، وفقًا للبيان.​