أبوريدة يصل المغرب لحضور اجتماعات المكتب التتفيذي للكاف

وصل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى المغرب، لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، لمناقشة بعض الملفات على الساحة الإفريقية.





ومن المقرر أن يعقد الاجتماع اليوم، حيث يشهد مناقشة مكان إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما زادت المطالبات بنقلها من الكاميرون إلى المغرب، لعدم جاهزية الكاميرون بالشكل الكامل لاستضافة البطولة.





ويعود أبوريدة، إلى القاهرة مطلع الإسبوع المقبل بعد انتهاء اجتماعات الكاف واستعدادًا لعقد أول جلسة بين أعضاء الجبلاية، عقب نهاية الانتخابات التكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري والصادر ضدهما أحكام قضائية بالحبس.



