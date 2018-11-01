"فيسبوك" يتصدر المواقع الأكثر أمانا على الإنترنت

تصدر "فيسبوك" قائمة المواقع الأكثر أمانا على الإنترنت، وتصدر جوجل أيضًا، وفقا لما كشفه خبراء الأمن السيبراني.





فحصت شركة الأمن Dashlane نحو 17 موقعًا شهيرًا للمستهلكين في المملكة المتحدة، وطورت نظام نقاط يعتمد على الحماية التي كانت متوفرة للمستخدمين، وشملت هذه المواقع فيس بوك وتويتر وكذلك جوجل وموقع Battle.net للألعاب.





ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، درست Dashlane مدى حماية البيانات الشخصية باستخدام المصادقة الثنائية لاكتشاف المواقع التى تحمي عملاءها الأفضل، فالمصادقة الثنائية هى مصطلح يشمل مجموعة متنوعة من الأنظمة المختلفة من أجل جعل الوصول إلى الحساب أكثر صعوبة، فهي تضيف طبقة إضافية من الحماية إلى الخدمة أو الحساب قبل إكمال تسجيل الدخول.





يعمل هذا بجانب كلمة المرور ويتضمن بشكل عام الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو التطبيق أو رمزًا مميزًا مثل USB stick.





يتم تقسيم الأنواع المختلفة للأمان إلى ثلاث فئات مختلفة: الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والرمز المميز المستند إلى البرامج أو الرمز المميز للأجهزة.



