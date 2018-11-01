رئيس الوزراء يٌصدر قراراً بشأن نظام الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بشأن العمل بأحكام نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.





وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار نظام الصندوق يلغي كل حكم يخالف أحكامه والنظام المرافق له.





وأوضح أن الصندوق يهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات هي؛ عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً، فضلاً عن الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.





وأضاف أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، يٌسجل الصندوق بالسجل المٌعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويخضع لكافة الأحكام المٌنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن القرار ينص أيضاً على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يٌشكل لمدة أربع سنوات بقرار من الوزير المسئول.



