الدوري المصري.. حرس الحدود يصطدم بـ"نيولوك" المقاولون.. وبتروجت يتحدى مصر المقاصة

يلتقي فريق حرس الحدود مع نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري العام.





يسعى فريق حرس الحدود إلى تحقيق الفوز واستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين بعد التأهل لدور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الإطاحة بطلائع الجيش من البطولة .





ويأمل طارق العشري المدير الفني للفريق العسكري في مواصلة الانتصارات والأداء الجيد من أجل الهروب من قاع الجدول والابتعاد عن دوامة الهبوط مبكرا.





وعلى الجانب الأخر يدخل فريق المقاولون العرب تحت قيادة فنية جديدة لعماد النحاس الذي تولى قيادة الفريق خلفا لعلاء نبيل الذي رحل عقب الخروج من كأس مصر على يد الإسماعيلي.





عماد النحاس يتطلع إلى بداية قوية مع فريق الذئاب وحصد أول ثلاثة نقاط له مع فريق الجديد لجمع النقاط والابتعاد عن منطقة الخطورة بجدول الترتيب.





يدخل حرس الحدود لقاء اليوم في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، بينما يقع المقاولون العرب في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.





بتروجت يصطدم بمصر المقاصة





وفي تمام الساعة الخامسة والربع مساء، يلتقي فريق بتروجت مع نظيره مصر المقاصة، على استاد الجيش الثالث بالسويس، ضمن مباريات الجولة ذاتها.





يسعى فريق بتروجت إلى تحقيق الفوز والعودة لنغمة الانتصارات بعد التعثر في أخر مواجهتين أمام بيراميدز والاتحاد السكندري، لتحسين موقف الفريق في جدول الترتيب.





وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق مصر المقاصة إلى حصد الثلاثة نقاط واستغلال الروح المعنوية للفريق بعد التأهل لدور الـ8 من بطولة كأس مصر على حساب وادي دجلة.





يدخل بتروجت لقاء اليوم في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، بينما يقع مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 14 نقطة.