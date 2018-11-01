ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مدرب برشلونة يبرر الفوز الباهت في كأس إسبانيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:00 ص
مدرب برشلونة يبرر الفوز الباهت في كأس إسبانيا
فالفيردي
طباعة
وكالات
 

 

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن إعجابه بحماس اللاعبين، الذي ظهر في الفوز على كولتورال ليونيسا، بنتيجة (1-0) في ذهاب دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

 

وأحرز المدافع الفرنسي كليمونت لينجليت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 91 من ضربة رأسية.

 

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ليونيسا لعب بحماس وبضغط مكثف، وأيضا نحن تحركنا بحماس، وأنا على الخط أيضا أتحمس لأني مثل أي مشجع، لن أتحدث كثيرا عن التحكيم، الحكم أنذرني لأنني كررت الاحتجاج".

 

وتابع: "الأمور في الكأس معقدة، وهذا يحدث لكل أندية الدرجة الأولى".

 

وواصل: "بالنسبة لي المباراة الأولى من كأس الملك هي الأسوأ في كل موسم، دائما تكون الفرق صعبة جدا، سعيد بسلوك اللاعبين ورأيت أشياء جيدة".

 

وأردف: "الفريق لم يخيب ظني، لقد حققنا الفوز، ولكن افتقرنا للحسم في اللمسة الأخيرة، كما أن الضغط كان غائبا وهو ما منح المنافس فرصة الهجوم وجعل الأمور صعبة".

 

وواصل: "ليونيسا قوي بدنيا جدا، وشرس جدا، وفريق جيد، الخصم لعب بكثير من الحماس، في أول 10 دقائق ارتكب 15 خطأ على لاعبي برشلونة".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 9:40:02 AM