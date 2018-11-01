تركيا تعترف رسميًا باستمرار التضخم لعامين مقبلين

اعترف البنك المركزي التركي، رسميًا، اليوم باستمرار معاناة الاقتصاد التركي من التضخم لمدة عامين مقبلين (2019- 2020).

وقال رئيس البنك المركزي التركي مراد جتين قايا، في كلمته خلال إعلان التقرير الرابع للتضخم هذا العام، إنه يتوقع وصول نسبة التضخم مع نهاية العام الجاري لـ 23.4 %، وتستقر عند حدود 15.2 بالمئة في 2019، و9.3 بالمئة في 2020.

ووعد "جتين"، بمساهمة البنك المركزي بإيجابية في البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تم إعلانه من قبل وزارة الخزانة والمالية في سبتمبر الماضي، عبر اتباع سياسات مالية صارمة.

وأشار إلى أن السياسات المالية الصارمة ستُطبق عبر تقليل النفقات وتحقيق الاستقرار في الأسعار، موضحًا أن نمو الاقتصاد العالمي والسياسات المالية في الدول المتقدمة وأسعار النفط والمواد الغذائية، يلعب دورًا مهمًا في تحديد نسب التضخم.