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أبو تريكة ينعى حمدي قنديل: "انكسر القلم الرصاص"

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:37 ص
أبو تريكة ينعى حمدي قنديل: انكسر القلم الرصاص
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الفجر الرياضي
 
حرص محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على نعى الإعلامي حمدي قنديل الذي وافته المنية، مساء الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتب "أبوتريكة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله الكاتب والإعلامي الكبير حمدي قنديل وأسكنه فسيح جناته. انكسر القلم الرصاص ولكن مازالت كلماته وكتاباته عالقة في أذهان الجميع، وصدق حين كتب عشت مرتين".

تقام صلاة الجنازة على روح الإعلامي حمدي قنديل اليوم الخميس، في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم عقب صلاة الظهر.



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