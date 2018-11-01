ريال مدريد يفقد مارسيلو حتى منتصف نوفمبر

سيغيب ظهير ريال مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو، عن الملاعب حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية إسبانية الأربعاء.





وترك مارسيلو الملعب في نهاية مواجهة الغريم برشلونة الأحد الماضي، في الجولة العاشرة من الدوري المحلي، والتي خسرها فريقه بنتيجة كاسحة 1-5.





وذكر النادي في بيان أن مارسيلو "تعرض لإصابة عضلية بفخذه الأيمن" من دون أن يوضح مدة غيابه.





وأشارت صحيفة آس الإسبانية الى أن اللاعب الدولي سيغيب نحو ثلاثة أسابيع عن الملاعب.





وسيفتقد الفريق "الملكي" بالتالي لاعبه خلال مواجهة مليلية الأربعاء في مسابقة الكأس، وبلد الوليد السبت في الدوري، وفيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى رحلة سلتا فيغو في الدوري بعد عشرة أيام.





وانضم مارسيلو إلى لائحة المصابين في ريال والتي تضم داني كارباخال، خيسوس فاييخو، الدومينيكاني ماريانو دياز والفرنسي رافايل فاران، ليعاني بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة من غياب أبرز لاعبيه المدافعين.



