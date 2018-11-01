لماذا سخر الإيرلنديون من نيمار؟

ناشد رجال الإطفاء في العاصمة الإيرلندية دبلن، المواطنين بـ"تقليد نيمار" في حالة نشوب أي حرائق ناتجه عن استخدام الألعاب النارية أو الشموع للاحتفال بالهالووين.





وفي إشارة ظريفة لطريقة سقوط نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على الأرض أثناء المباريات، نصح رجال الإطفاء المواطنين بـ"الوقوف والسقوط والتدحرج على الأرض" لإخماد أي نيران قد تلحق بـ"الأزياء التنكرية أو الملابس"، في حالة غياب الإجراءات المتعارف عليها.





ونشرت الخدمة هذه الرسالة عبر تويتر، مصحوبة بنسق الرسومات المتبادلة أو ما يعرف بـ"جي آي إف" بالتصوير البطيء لقائد "السيليساو" وهو يسقط على الأرض بطريقة درامية متألماً بشدة.





وجاء في الرسالة "قف واسقط وتدحرج. إذا أمسكت النيران بزي التنكر الذي ترتديه أو بملابسك، فافعل مثل نيمار. الركض فقط سيزيد من قوة النيران".





وانتشرت قضية السقوط المتكرر لنجم برشلونة الإسباني سابقا داخل الملعب، لاسيما خلال مونديال روسيا الصيف الماضي، كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التعليقات الساخرة والـ"جي آي إف".





وأراد رجال الإطفاء في دبلن بهذه المزحة أن يروجوا لحملة توعية المواطنين لتجنب الحوادث خلال احتفالات الهالووين.



