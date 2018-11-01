١٠ معلومات عن غادة إبراهيم في عيد ميلادها
الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:27 صشيماء عطية
تحتفل الفنانة غادة إبراهيم، اليوم الخميس، بعيد ميلادها السادس والأربعين، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.
١-ولدت غادة في الأول من نوفمبر ١٩٧٢.
٢-تعود أصول والدها للمغرب، بينما أصول والدتها تركية.
٣-درست الباليه في المدرسة الإيطالية ماريا أوزيليا تريتشي بالإسكندرية.
٤-تعلمت العزف على البيانو بالكونسرفتوار بالإسكندرية، وتتلمذت على يد عازف العود العراقي نصير شمة في بيت العود.
٥-ظهرت في بداياتها في عدد من الإعلانات التجارية.
٦-شاركت في أفلام "طأطأ وريكا وكاظم بيه، قشر البندق"، وفي مسلسلات "السندريلا، أسمهان، يوم ما اتقابلنا".
٧-كرمتها الأميرة سناء عاصم ابنة عم الملك عبد الله عاهل الأردن عن الأعمال الخيرية التي شاركت فيها في العاصمة الأردنيةعمان.
٨-اتهمت بإدارة 4 شقق للدعارة، وحكم عليها بالحبس ٣ سنوات، لكنها استأنفت قرار المحكمة، لتحصل بعد ذلك على برائتها.
٩-اشتهرت بفساتينها المثيزة للجدل، وعُرفت بجملة "موف غامق هاند ميد عشان الأحداث" في عام ٢٠١٢، حيث كانت موضع سخرية باسم يوسف في إحدى حلقات برنامجه "البرنامج".
١٠-شاركت في عدد من المسلسلات الخليجية والعربية منها المسلسل الأردني "مخاوي الذيب" والتي كرمت عنه.