جوزيه مورينيو يفلت من العقوبة

أفلت مدرب فريق مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، من توقيع عقوبة عليه، على خلفية اتهامه بإطلاق عبارات نابية خلال مباراة فريقه ونيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





واستعان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بقاريء للشفاه، للتحقق من الاتهام الموجه للمدرب المثير للجدل بإطلاق ألفاظ مسيئة باللغة البرتغالية أثناء المباراة، التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد 3-2، لكن جلسة قانونية مستقلية أثبتت براءة مورينيو.





وأعلن اتحاد الكرة الإنجليزي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء، "لم يتم إثبات التهم الموجهة ضد جوزيه مورينيو باستخدامه لغة مسيئة أو مهينة أو غير مناسبة في أعقاب جلسة استماع أجرتها لجنة تنظيمية مستقلة اليوم.





أضاف الاتحاد: "سيتم نشر حيثيات قرار اللجنة التنظيمية المستقلة في الوقت المناسب، هذا القرار قابل للاستئناف".



