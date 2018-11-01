ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محامي شيرين عبدالوهاب: لن يتوقف ألبوم "نساي" تحت أي ظرف

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:17 ص
محامي شيرين عبدالوهاب: لن يتوقف ألبوم نساي تحت أي ظرف
شيرين عبدالوهاب
طباعة
الفجر الفنى
 
قال الدكتور حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن ألبومها الغنائي الجديد "نساي" لم ولن يوقف بواسطة أي جهة في مصر.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" على فضائية ON E، أوضح علاء عامر، المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية، أن النزاع حول الألبوم معروض على القضاء، متمثلاً في المحكمة الاقتصادية، ما يعني أن يد النقابة مغلولة حيال النزاع، إلا إذا اتفق طرفا النزاع على حله داخل النقابة، والنقابة ستساند شيرين إذا كان لها حق.

جدير بالذكر أن جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية حرر محضر صباح أمس الأربعاء، لكل من شركة " قنوات " وشركة " All About Arts " وشركة المحمول "اتصالات" لإصدارهما الألبوم عبر "يوتيوب" والإنترنت دون الحصول على تصريح الرقابة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 8:10:01 AM