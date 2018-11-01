محامي شيرين عبدالوهاب: لن يتوقف ألبوم "نساي" تحت أي ظرف

قال الدكتور حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن ألبومها الغنائي الجديد "نساي" لم ولن يوقف بواسطة أي جهة في مصر.





وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" على فضائية ON E، أوضح علاء عامر، المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية، أن النزاع حول الألبوم معروض على القضاء، متمثلاً في المحكمة الاقتصادية، ما يعني أن يد النقابة مغلولة حيال النزاع، إلا إذا اتفق طرفا النزاع على حله داخل النقابة، والنقابة ستساند شيرين إذا كان لها حق.





جدير بالذكر أن جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية حرر محضر صباح أمس الأربعاء، لكل من شركة " قنوات " وشركة " All About Arts " وشركة المحمول "اتصالات" لإصدارهما الألبوم عبر "يوتيوب" والإنترنت دون الحصول على تصريح الرقابة.