ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجانا الآن HD .. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:04 ص
مجانا الآن HD .. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي
طباعة
عيد طارق
 
مجانا الآن HD .. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي

يحلم الأهلي بالعودة من جديد لاعتلاء العرش الأفريقي، بعد 5 سنوات منذ آخر تتويج عام 2013.

مجانا الآن HD .. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي

وبدأت حكاية الأهلي مع ألقاب البطولة عام 1982 بالجيل الذهبي الذي كان يقوده رئيس النادي الحالي محمود الخطيب، أسطورة الكرة في مصر وأفريقيا، ومعه كتيبة جيل الثمانينيات المرعبة بوجود أسماء كبيرة منها مصطفى عبده ومختار مختار والحارس إكرامي، مع المدرب الراحل الأسطوري محمود الجوهري.

مجانا الآن HD .. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 6:30:03 AM