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يحلم الأهلي بالعودة من جديد لاعتلاء العرش الأفريقي، بعد 5 سنوات منذ آخر تتويج عام 2013.





مجانا الآن HD .. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي





وبدأت حكاية الأهلي مع ألقاب البطولة عام 1982 بالجيل الذهبي الذي كان يقوده رئيس النادي الحالي محمود الخطيب، أسطورة الكرة في مصر وأفريقيا، ومعه كتيبة جيل الثمانينيات المرعبة بوجود أسماء كبيرة منها مصطفى عبده ومختار مختار والحارس إكرامي، مع المدرب الراحل الأسطوري محمود الجوهري.





مجانا الآن HD .. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي







