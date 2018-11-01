رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاهلي والترجي .. الاهلي VS الترجي بث مباشر اليوم .. مشاهدة الاهلي HD

ويعد الأهلي أكثر الأندية حصولاً على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات بفارق 3 ألقاب عن أقرب منافسيه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي، وهو أكثر الفرق بلوغاً لنهائي البطولة برصيد 12 مرة، وخلفه الترجي والزمالك ومازيمبي برصيد 7 مرات.

رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاهلي والترجي .. الاهلي VS الترجي بث مباشر اليوم .. مشاهدة الاهلي HD



