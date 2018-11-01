محمد عواد.. موعد مباراة الشباب ضد الوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة





يخوض فريق الشباب السعودي مباراة من العيار الثقيل ضد الوحدة والمحترف في صفوفه الحارس المصري محمد عواد، وذلك اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وتقام مباراة الشباب مع الوحدة على ملعب الملك عبد العزيز، مساء اليوم الخميس والموافق 1 نوفمبر في تمام الساعة 5:25 بتوقيت مدينة القاهرة، و6:25 بتوقيت مكة المكرمة.





ويسعى فريق الشباب لمواصلة انتصارات في الدوري حيث فاز بصعوبة على القادسية بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما انتصر الوحدة على أحد بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ويحتل فريق الشباب المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقاط بينما يتواجد الوحدة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.





وسيتم نقل مباراة الشباب مع الوحدة في الأسبوع الثامن من الدوري السعودي عبر قناة "ksa sports 2 HD" بصوت المعلق عبدالله الحربي فيما ستنقل أيضًا مجانًا عبر تطبيق دوري بلس.



