طارق فهمي: واشنطن تسوق لفكرة السلام الاقتصادي مع إسرائيل



وأضاف "فهمي" في لقاء مع Extra News الفضائية، السلام الاقتصادي يتم من خلال مصالح متبادلة ومنافع مشتركة بين الدول العربية وإسرائيل.



ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن هناك مشروعات اقتصادية مشتركة ضمن ما يعرف بالسلام الاقتصادي، مثل مواجهة جولة، أو الإرهاب الجديد، أو سكك حديد مشتركة، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تسوق لفكرة السلام الاقتصادي.

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن السلام الاقتصادي مع إسرئيل يأتي في مرحلة لاحقة للسلام السياسي.