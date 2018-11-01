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عاجل الان مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر HD اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري ابطال افريقيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:08 ص
عاجل الان مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر HD اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري ابطال افريقيا
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عيد طارق
 
عاجل الان مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر HD اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري ابطال افريقيا
وصلت بعثة الترجي، مساء اليوم الأربعاء، إلى مطار برج العرب، بعد تأخير دام 6 ساعات كاملة، على متن طائرة خاصة ضمت 66 فردا.

عاجل الان مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر HD اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري ابطال افريقيا

واستقبل وفد من الأهلي بقيادة سمير عدلي، المدير الإداري، بعثة الترجي، وتم توفير حافلة للفريق لنقله إلى فندق الإقامة.

عاجل الان مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر HD اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري ابطال افريقيا

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