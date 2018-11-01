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HD بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | مشاهدة مباراة الاهلي HD

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:06 ص
HD بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | مشاهدة مباراة الاهلي HD
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عيد طارق
 
HD بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | مشاهدة مباراة الاهلي HD
تأكدت جاهزية أحمد فتحي، ظهير أيمن الأهلي المصري، لخوض مباراة الترجي التونسي، بعد غدٍ الجمعة، بإستاد برج العرب في الإسكندرية، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

HD بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | مشاهدة مباراة الاهلي HD

وشارك فتحي في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم على الملعب الفرعي بإستاد الجيش ببرج العرب، ليعلن جاهزيته قبل مواجهة الترجي، بعد تعافيه من إصابته في العضلة الأمامية.

HD بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | مشاهدة مباراة الاهلي HD



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