يتفوق الأهلي على الترجي بالأرقام على ضوء نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين من قبل، حيث التقى الأهلي مع الترجي في 18 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية، وحقق الأحمر خلالها 7 انتصارات وتلقى 3 خسائر، فيما سيطر التعادل على 8 مناسبات.

وأحرز الأهلى في شباك الترجي التونسي 21 هدفا مقابل 15 هدفا للترجي استقبلتها الشباك الحمراء، في البطولات الإفريقية.

عاجل .. انطلاق مباراة الاهلي والترجي اليوم مشاهدة لايف بث مباشر نهائي دوري ابطال افريقيا





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بالإضافة للقناة الأرضية الثانية.





عاجل .. انطلاق مباراة الاهلي والترجي اليوم مشاهدة لايف بث مباشر نهائي دوري ابطال افريقيا