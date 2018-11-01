مدير تعاقدات الإتصالات يوضح لـ"الفجر الرياضي" حقيقة توقيع نجمه للزمالك





أكد الدكتور أحمد كمال سلطان مدير التعاقدات بنادي المصرية للإتصالات، أنه لا يعلم شئ عن توقيع يوسف علي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لنادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن نجاح الزمالك، في الحصول على توقيع اللاعب، لمدة خمسة مواسم بعد منافسة مع الأهلي، للظفر بخدماته.





وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" "الزمالك فتح بالفعل خط مفاوضات للتعاقد مع اللاعب، ولكن بطريقة شفوية لم ترتقي للمراسلات الرسمية، عن طريق أمير مرتضى بعدما طالب اللاعب بتوقيع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء بصفة رسمية".





وتابع مدير التعاقدات، " إذا صحت أنباء توقيع اللاعب للزمالك، لن يصبح له أي قيمة ولن يفيد الزمالك دون الرجوع لناديه الأصل، خاصةً أن يوسف علي قام بتجديد عقده مع الاتصالات منذ أسبوعين لمدة أربعة مواسم مقبلة، بخلاف ذلك العام".





واختتم سلطان حديثه، " تلقينا عروض لأكثر من نادي للحصول على خدمات اللاعب، أبرزهم سموحة والأهلي، بعدما ظهر مع فريقه بمستوى متميز منذ بداية الموسم الحالي".



