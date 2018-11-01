بث مباشر مباراة الاهلي والترجي التونسي | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

من المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من كل من:محمد الشناوي- أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - أحمد فتحي-عمرو السولية - حسام عاشور-إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي-وليد أزارو.

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على الجانب الأخر سيخوض الترجي اللقاء بقوته الضاربة بتشكيل مكون من:

رامي الجريدي-أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي-فرانك كوم - فوسيني كوليبالي-يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري-طه ياسين الخنيسي.

تاريخ مواجهات الفريقين:

يتفوق الأهلي على الترجي بالأرقام على ضوء نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين من قبل، حيث التقى الأهلي مع الترجي في 18 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية، وحقق الأحمر خلالها 7 انتصارات وتلقى 3 خسائر، فيما سيطر التعادل على 8 مناسبات.

وأحرز الأهلى في شباك الترجي التونسي 21 هدفا مقابل 15 هدفا للترجي استقبلتها الشباك الحمراء، في البطولات الإفريقية.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بالإضافة للقناة الأرضية الثانية.