بث حي HD تابع لايف مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد الترجي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي اليوم

ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز مطمئن قبل مباراة العودة في رادس 9 نوفمبر المقبل، وسيعول الأهلي كثيرا على خبرات نجوم الفريق وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور في الفوز باللقب التاسع.

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على الجانب الأخر تأهل الترجي لهذه المباراة بعد الفوز على أساك كونكورد الموريتاني بمجموع المباراتين 6-1 في دور الـ64، قبل أن يعبر ماهيا الكيني 1-0، ونجح في احتلال المركز الثاني خلف الأهلي في المجموعة الأولى، ليتأهلا لدور الـ8 ويفوز على النجم الساحلي 3-1 بمجموع اللقائينن، وفي الدور نصف النهائي اسقط الترجي فريق بريميرو دي أوجوستو الانجولي 4-3 بمجموع اللقائين.

ويسعى فريق الترجي لتحقيق نتيجة مطمئنة بالقاهرة قبل أن يخوض مباراة الإياب على ملعب رادس في تونس.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من كل من:محمد الشناوي- أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - أحمد فتحي-عمرو السولية - حسام عاشور-إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي-وليد أزارو.

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على الجانب الأخر سيخوض الترجي اللقاء بقوته الضاربة بتشكيل مكون من:

رامي الجريدي-أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي-فرانك كوم - فوسيني كوليبالي-يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري-طه ياسين الخنيسي.

تاريخ مواجهات الفريقين:

يتفوق الأهلي على الترجي بالأرقام على ضوء نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين من قبل، حيث التقى الأهلي مع الترجي في 18 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية، وحقق الأحمر خلالها 7 انتصارات وتلقى 3 خسائر، فيما سيطر التعادل على 8 مناسبات.

وأحرز الأهلى في شباك الترجي التونسي 21 هدفا مقابل 15 هدفا للترجي استقبلتها الشباك الحمراء، في البطولات الإفريقية.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بالإضافة للقناة الأرضية الثانية.