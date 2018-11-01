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وزيرة البيئة: نبحث إنشاء مصنع ورق لتدوير المخلفات الزراعية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:02 ص
وزيرة البيئة: نبحث إنشاء مصنع ورق لتدوير المخلفات الزراعية
وزيرة البيئة
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مشكلة حرق قش الأرز قلت نتيجة العمل الجماعي، والوعي لدى المواطن، الذي تفاعل مع القضية.

وأضافت "فؤاد" في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن البعض يصدرون حاليا قش الأرز، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، ويكون هناك فرصة للاستثمار.

وتابعت وزيرة البيئة، أنهم يبحثون إنشاء مصنع ورق كبير مع الإنتاج الحربي، لكي يتم تدوير المخلفات الزراعية.
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