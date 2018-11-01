الأهلي × الترجي.. تاريخ النهائيات "المصرية - التونسية" في دوري أبطال أفريقيا





يستضيف استاد "برج العرب" بالإسكندرية المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي مساء الجمعة الموافق 2 نوفمبر، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وصعد فريق الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة فريق وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي للبطولة القارية، بينما تأهل بطل تونس بعد تجاوز عقبة فريق أول أغسطس الانجولي.





وتعتبر هذه المرة الثالثة التي سيتقابل فيها الترجي التونسي مع فريق مصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق والتقى بطل تونس مع الزمالك عام 1994 وتوج باللقب، وواجه الأهلي في نهائي عام 2012 وخسر اللقب لصالح المارد الأحمر.





كما يعد هذا النهائي الأفريقي السادس الذي سيجمع فريقًا مصريًا وآخر تونسيًا، حيث سبق وتقابلت أندية مصر ضد الأندية التونسية 5 مرات في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز المصريين بـ3 ألقاب مقابل لقبين للتوانسة.





- 1994 :

التقى الزمالك المصري مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتعادل الفريقين سلبيًا في القاهرة قبل أن يفوز الترجي في لقاء الإياب بنتيجة 3-1 في تونس وتوج باللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخه.





2005 :

تعادل الأهلي سلبيًا في لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي التونسي على الملعب الأوليمبي بمدينة "سوسة"، وفاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب على إستاد "الكلية الحربية" وسجل الأهداف (محمد أبوتريكة – اسامة حسني – محمد بركات) وتوج الأحمر باللقب الأفريقي الرابع.





2006 :

تعادل الأهلي مع الصفاقسي التونسي في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 1- 1 بالقاهرة، وحقق المارد الأحمر فوزًا تاريخيًا بهدف دون رد في لقاء العودة على استاد "رادس" سجله محمد أبوتريكة وتوج الأحمر باللقب الأفريقي.





2007 :

تعادل الأهلي سلبيًا مع النجم الساحلي في لقاء الذهاب بتونس، قبل أن يتلقي المارد الأحمر هزيمة مفاجئة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام النجم في لقاء العودة بالقاهرة، ليتوج الفريق التونسي باللقب القاري.





- 2012 :

تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في النهائي الأفريقي عام 2012، وتعادل الفريقين في الإسكندرية 1-1، وفاز الأهلي 2-1 في رادس وتوج باللقب القاري.



