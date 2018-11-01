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الإسماعيلي يفقد لسعد الجزيري في مواجهة المصري

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:39 ص
الإسماعيلي يفقد لسعد الجزيري في مواجهة المصري
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الفجر الرياضي
 
قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى أن جناح الفريق التونسى لسعد الجزيرى سيغيب عن مواجهة المصرى البورسعيدى فى ظل معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية.

ويحتضن ملعب الإسماعيلية ديربى خط القنال بين الدراويش والمصرى فى المواجهة المحدد لها السبت المقبل بالأسبوع الــ12 للدورى المحلى.

وأضاف فى تصريحات عقب المران :”الدولى التونسى يحتاج لفترة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام للتعافى من الإصابة قبل العودة للتدريبات الجماعية”.

وبسؤاله عن موقف ريتشارد بافور أتم عبد العزيز تصريحاته :”المدافع الغانى يواصل برنامجه التأهيلى وموقف لحاقه بالمباراة سيحسمه الاختبار الطبى”.

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