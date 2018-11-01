برلمانية: مصر تستورد نفايات بقيمة 15 مليار جنيه (فيديو)



وقالت "فراج"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، إن مصر تستورد نفايات بقيمة 15 مليار جنيها، وارتفعت هذا العام بنسبة 20%.



من جانبه، رد مدير إعادة هيكلة المخلفات بوزارة البيئة، قائلا: إن هذا الكلام غير صحيح، لترد النائبة: "حضرتك بتشتغل ايه في وزارة البيئة، إذا كانت الوزيرة نفسها معترفة بده".



ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة للوزيرة، وأنه تم استيراد نفايات عضوية وزجاج، موضحة أن الوزيرة اعترفت بذلك أثناء الجلسة العامة.

وقعت مشادة كلامية، على الهواء بين الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، وياسر عبد الله مدير إعادة هيكلة المخلفات بوزارة البيئة، بسبب قضية استيراد مصر للنفايات من الخارج.