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برلمانية: مصر تستورد نفايات بقيمة 15 مليار جنيه (فيديو)

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:43 ص
برلمانية: مصر تستورد نفايات بقيمة 15 مليار جنيه (فيديو)
شيرين فراج
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نعيم يوسف
 
وقعت مشادة كلامية، على الهواء بين الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، وياسر عبد الله مدير إعادة هيكلة المخلفات بوزارة البيئة، بسبب قضية استيراد مصر للنفايات من الخارج.

وقالت "فراج"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، إن مصر تستورد نفايات بقيمة 15 مليار جنيها، وارتفعت هذا العام بنسبة 20%.

من جانبه، رد مدير إعادة هيكلة المخلفات بوزارة البيئة، قائلا: إن هذا الكلام غير صحيح، لترد النائبة: "حضرتك بتشتغل ايه في وزارة البيئة، إذا كانت الوزيرة نفسها معترفة بده".

ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة للوزيرة، وأنه تم استيراد نفايات عضوية وزجاج، موضحة أن الوزيرة اعترفت بذلك أثناء الجلسة العامة.
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