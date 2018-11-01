ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اخبار تشيلسي - زولا يوضح أسباب الانتصار على ديربي كاونتي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:20 ص
اخبار تشيلسي - زولا يوضح أسباب الانتصار على ديربي كاونتي
طباعة
عمر عبد العزيز
 

تحدث جيانفرانكو زولا مدرب تشيلسي الإنجليزي، عن مباراة فريقه أمام ديربي كاونتي، والتي انتصر البلوز خلالها بثلاثية مقابل هدف، مشيرًا لأن دفاع تشيلسي كان هش قليلاً، ولكن ذلك لا يقلل مما قدمه ديربي كاونتي، حيث لعبوا بجودة عالية، ولم تكن تمريرات لاعبي تشيلسي جيدة، وفي الدقائق الـ10/15 الأخيرة، فقد لاعبيه السيطرة على المباراة وعندما يصعب إغلاق المساحات، يكون الأمر صعباً بعض الشيء.

وقال زولا عن هدف توموري في مرمى فريقه: "لقد كان غير محظوظ، لكن الأداء الذي قدمه كان ممتازاً، موراتا كان سيسجلها لو ذهبت. يجب أن أقول أنه لعب بشكل جيد، ومونت كان جيداً. يبدو أنهم في أيدٍ أمينة والتدريب الذي يحصلون ممتاز. نحن على إتصال معهم ونعرف كل شيء عنهم".

وواصل زولا عن إسفار عن القرعة وملاقاة بورنموث: "لا يوجد شيء سهل لا يوجد مباراة سهلة. بورنموث خلقوا الكثير من الفرص هنا".

واختتم بالحديث عن مستوى كاهيل & كريستنسين قائلاً: "ربما يلعب غاري أكثر وليس لبعض الوقت. عندما لم ندافع جيداً، لم يكن السبب المدافعون فقط. أظن أن جاري وكريستنسين كانوا من الممكن أن يكونوا أفضل مع الكرة في الشوط الأول. من المحتمل أن تكون هذه حجة، لكننا سنتناول هذا الأمر ونناقشه".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 5:00:23 AM