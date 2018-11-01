اخبار تشيلسي - زولا يوضح أسباب الانتصار على ديربي كاونتي





تحدث جيانفرانكو زولا مدرب تشيلسي الإنجليزي، عن مباراة فريقه أمام ديربي كاونتي، والتي انتصر البلوز خلالها بثلاثية مقابل هدف، مشيرًا لأن دفاع تشيلسي كان هش قليلاً، ولكن ذلك لا يقلل مما قدمه ديربي كاونتي، حيث لعبوا بجودة عالية، ولم تكن تمريرات لاعبي تشيلسي جيدة، وفي الدقائق الـ10/15 الأخيرة، فقد لاعبيه السيطرة على المباراة وعندما يصعب إغلاق المساحات، يكون الأمر صعباً بعض الشيء.





وقال زولا عن هدف توموري في مرمى فريقه: "لقد كان غير محظوظ، لكن الأداء الذي قدمه كان ممتازاً، موراتا كان سيسجلها لو ذهبت. يجب أن أقول أنه لعب بشكل جيد، ومونت كان جيداً. يبدو أنهم في أيدٍ أمينة والتدريب الذي يحصلون ممتاز. نحن على إتصال معهم ونعرف كل شيء عنهم".





وواصل زولا عن إسفار عن القرعة وملاقاة بورنموث: "لا يوجد شيء سهل لا يوجد مباراة سهلة. بورنموث خلقوا الكثير من الفرص هنا".





واختتم بالحديث عن مستوى كاهيل & كريستنسين قائلاً: "ربما يلعب غاري أكثر وليس لبعض الوقت. عندما لم ندافع جيداً، لم يكن السبب المدافعون فقط. أظن أن جاري وكريستنسين كانوا من الممكن أن يكونوا أفضل مع الكرة في الشوط الأول. من المحتمل أن تكون هذه حجة، لكننا سنتناول هذا الأمر ونناقشه".



