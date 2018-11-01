الهند تزيح الستار عن أطول تمثال في العالم (فيديو)

شهدت الهند، مراسم إزاحة الستار عن أعلى تمثال في العالم، يجسد القائد المناضل من أجل استقلال الهند، سردار باتيل (1875-1950)، وفقًا لما ذكرته فضائية "روسيا اليوم".





وأطلق على المجسم الضخم الذي بلغ ارتفاعه 182 مترا، "تمثال الوحدة"، وتم نصبه وسط الماء على منصة صناعية بارتفاع 58 مترا بالقرب من مدينة وادودار بولاية غودجارات الهندية.





ولتشييد التمثال، استخدم المهندسون 24 طنا من الفولاذ والأعمدة الحديدية، و75 ألف طن من الخرسانة، و22.5 ألف طن من الصحائف البرونزية لتغطيته.

واستغرق العمل على تشييد التمثال 5 أعوام، حيث شارك فيه ما يزيد عن 2.5 ألف عامل. وكلف إنشاء التمثال الحكومة الهندية والجهات المانحة نحو 430 مليون دولار، تبرع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ 43 مليون دولار منها.



وتوجد داخل منصة التمثال قاعة للمعارض، كما أنشئ موقع للرصد على ارتفاع صدر التمثال (153 مترا).

وتأمل الحكومة وإدارة الولاية بأن يجذب التمثال العديد من السياح الذين سيقيمون في فنادق ستنشأ بالقرب منه.

وقد رافقت افتتاح التمثال احتجاجات شعبية واسعة بسبب التكلفة الضخمة لإنشائه، والتي بلغت نحو 430 مليون دولار، في الوقت الذي تعاني المناطق المجاورة لمكانه من غياب الكثير من الخدمات، فضلا عن أن بعض الناس تخوفوا من أن يقع بسبب ارتفاعه الضخم، على الرغم من تأكيدات مصمميه على أن التمثال قادر على تحمل زلازل بقوة 6.5 درجة بمقاس ريختر، ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 180 كلم/ساعة.





