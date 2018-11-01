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وزيرة البيئة: ندرس عودة دفع قيمة تذاكر دخول المحميات الطبيعية بالدولار للأجانب

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:21 ص
وزيرة البيئة: ندرس عودة دفع قيمة تذاكر دخول المحميات الطبيعية بالدولار للأجانب
وزيرة البيئة
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنها تنظر في مسألة عودة دفع قيمة تذاكر دخول المحميات الطبيعية بالدولار للأجانب بدلا من الجنيه المصري.

وأضافت "فؤاد" في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن تذاكر المحميات كانت حتى عام 2010، يُدفع جزء منها بالدولار للأجانب، ولكن تم تغيير ذلك وهذا خطأ وتدرس العودة للدفع بالدولار.

وتابعت وزيرة البيئة، أن هذا يعطي قيمة للتذكرة وتساوى ما هو موجود بداخل هذه المحميات.
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