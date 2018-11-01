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برلماني: تقدمنا بـ16 طلب إحاطة لوزارة البيئة بسبب القمامة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:39 ص
برلماني: تقدمنا بـ16 طلب إحاطة لوزارة البيئة بسبب القمامة
عصام إدريس
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نعيم يوسف
 
قال عصام إدريس، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بسبب انتشار القمامة، وهناك حوالي 16 طلب إحاطة تم تقديمهم لوزارة البيئة فيما يخص ملف القمامة.

وأضاف "إدريس"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن وزارة البيئة كانت في وقت من الأوقات تحرر محاضر للمخالفين وكان هذا رادعًا للمخالفين.

وشدد النائب البرلماني على أن هذا الملف بالفعل يعود للسلوكيات، ولكن الأمر فيه تقصير من وزارة البيئة، ويحتاج إلى تعديل تشريعي.
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