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إبراهيم حسن:"قلقان" من مواجهة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:15 ص
إبراهيم حسن:قلقان من مواجهة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا
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ريهام عبد المحسن
 
أعرب إبراهيم حسن مدير الكرة ببيراميدز عن قلقه من مواجهة الأهلي للترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبلة.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "مؤمن زكريا لاعب مؤثر مع الأهلي في البطولة الأفريقية ووليد سليمان من أعمدة الأهلي الرئيسية"

واختتم حسن تصريحاته قائلاً : " متخوف من مواجهة الأهلي للترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأنه ليس في مستواه وأتمنى فوزه بالبطولة".

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