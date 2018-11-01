لامبارد: فريقي كان رائعًا.. وأشكر جماهير تشيلسي





تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق ديربي كاونتي، عن خسارة فريقه أمام تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة "كأس كاراباو".





وقال لامبارد: "لقد نافسنا وفي العادة الفرق التي تستقبل هدفاً بأول 5 دقائق هُنا تخسر، الهدف الثالث لم يجب أن يحتسب لوجود خطأ، لكننا كنا رائعين".





أضاف: "أقدر الجماهير كثيراً خلال المباراة، وأشكرهم على هذا الدعم وكذلك جماهير ديربي كاونتي كانت رائعة".





وواصل: "كنا نملك خطة للمبارة وأنا سعيد بها، كم فرصة إستطاعوا بصناعتها؟ لقد حصلنا على فرص جيدة وإستقبلنا هدفين بمرمانا، تشيلسي فريق رائع ولكننا خسرنا".



