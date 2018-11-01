لامبارد: فريقي كان رائعًا.. وأشكر جماهير تشيلسي
الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:10 صعمر عبد العزيز
تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق ديربي كاونتي، عن خسارة فريقه أمام تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة "كأس كاراباو".
وقال لامبارد: "لقد نافسنا وفي العادة الفرق التي تستقبل هدفاً بأول 5 دقائق هُنا تخسر، الهدف الثالث لم يجب أن يحتسب لوجود خطأ، لكننا كنا رائعين".
أضاف: "أقدر الجماهير كثيراً خلال المباراة، وأشكرهم على هذا الدعم وكذلك جماهير ديربي كاونتي كانت رائعة".
وواصل: "كنا نملك خطة للمبارة وأنا سعيد بها، كم فرصة إستطاعوا بصناعتها؟ لقد حصلنا على فرص جيدة وإستقبلنا هدفين بمرمانا، تشيلسي فريق رائع ولكننا خسرنا".