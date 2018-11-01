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لامبارد: فريقي كان رائعًا.. وأشكر جماهير تشيلسي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:10 ص
لامبارد: فريقي كان رائعًا.. وأشكر جماهير تشيلسي
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عمر عبد العزيز
 

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق ديربي كاونتي، عن خسارة فريقه أمام تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة "كأس كاراباو".

وقال لامبارد: "لقد نافسنا وفي العادة الفرق التي تستقبل هدفاً بأول 5 دقائق هُنا تخسر، الهدف الثالث لم يجب أن يحتسب لوجود خطأ، لكننا كنا رائعين".

أضاف: "أقدر الجماهير كثيراً خلال المباراة، وأشكرهم على هذا الدعم وكذلك جماهير ديربي كاونتي كانت رائعة".

وواصل: "كنا نملك خطة للمبارة وأنا سعيد بها، كم فرصة إستطاعوا بصناعتها؟ لقد حصلنا على فرص جيدة وإستقبلنا هدفين بمرمانا، تشيلسي فريق رائع ولكننا خسرنا".

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