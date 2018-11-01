إبراهيم حسن: حسام أول من طلب التعاقد مع محمد صلاح

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة ببيراميدز بأن شقيقه حسام المدير الفني للفريق هو أول من طلب التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، كما أكد أنهم طالبوا بالعدالة عندما كانوا يقودون المصري.





وقال حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " اشفق على حسام من التدريب وهو أول من طلب التعاقد مع محمد صلاح عندما كان في صفوف المقاولون".





واختتم حسن تصريحاته قائلاً : " عندما كنا في المصري طلبنا اللعب على ملعبنا والعدالة مثلما يحدث مع باقي الأندية التي تخوض مبارياتها على أرضها بحضور الجمهور وأتمنى التوفيق للمصري لأنه له مكانة خاصة في قلوبنا".