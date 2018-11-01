اخبار مانشستر يونايتد - بوجبا قد يكون كلمة السر وراء قدوم نجم يوفنتوس





يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشدة، في التعاقد مع النجم البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير أيسر فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت تقارير صحفية إيطالية، أن مانشستر يونايتد قد يوافق على انتقال نجمه الفرنسي بول بوجبا لصفوف اليوفي، مقابل التعاقد مع أليكس ساندرو من صفوف السيدة العجوز.





ودخل مانشستر يونايتد في منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم اللاعب في صيف العام الحالي، لكن يوفنتوس رفض التفريط في اللاعب.





ويستهدف مانشستر يونايتد تعزيز صفوف الجبهة اليسرى لديه، خاصة مع اقتراب الإيطالي ماتيو دارميان من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.



