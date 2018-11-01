ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اخبار مانشستر يونايتد - بوجبا قد يكون كلمة السر وراء قدوم نجم يوفنتوس

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:55 ص
اخبار مانشستر يونايتد - بوجبا قد يكون كلمة السر وراء قدوم نجم يوفنتوس
طباعة
عمر عبد العزيز
 

يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشدة، في التعاقد مع النجم البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير أيسر فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية، أن مانشستر يونايتد قد يوافق على انتقال نجمه الفرنسي بول بوجبا لصفوف اليوفي، مقابل التعاقد مع أليكس ساندرو من صفوف السيدة العجوز.

ودخل مانشستر يونايتد في منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم اللاعب في صيف العام الحالي، لكن يوفنتوس رفض التفريط في اللاعب.

ويستهدف مانشستر يونايتد تعزيز صفوف الجبهة اليسرى لديه، خاصة مع اقتراب الإيطالي ماتيو دارميان من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 3:40:20 AM