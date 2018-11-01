الأرصاد: طقس الخميس "مستقر".. ولكن



وأضاف "عبدالعال"، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك أمطار غزيرة ستهطل على جنوب البلاد، وجنوب البحر الأحمر، قد تصل إلى حد السيول، وأيضا حلايب وشلاتين، وأيضا بعض مناطق أسوان.



وأشار إلى أن أكثر المناطق تعرضا للمطر ستكون جنوب البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين.



قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس يوم الخميس، سيكون مستقرا على شمال البلاد، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق.