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تعرف على تاريخ مواجهات الاتفاق والفيصلي قبل مواجهتهما بالدوري السعودي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:44 ص
تعرف على تاريخ مواجهات الاتفاق والفيصلي قبل مواجهتهما بالدوري السعودي
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عمر عبد العزيز
 

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء اليوم الخميس، مباراة قوية بين فريقي الاتفاق والفيصلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق أن واجه الاتفاق نظيره الفيصلي 12 مرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الاتفاق من الفوز في 5 مباريات، وخسر أمام العنابي 3 مرات، وانتهت 4 لقاءات بالتعادل بين الفريقين.

وشهدت مباريات الاتفاق والفيصلي في بطولة الدوري تسجيل 35 هدفًا، تمكن لاعبو العنابي من إحراز 15 هدفًا، فيما سجل لاعبو فريق فارس الدهناء 20 هدفًا.

ونجح الفيصلي في الفوز على الاتفاق بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بينهما في الدور الأول من بطولة الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، وانتهت مواجهة الدور الثاني بالتعادل السلبي.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة أمام الهلال، فيما يقع الفيصلي في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

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