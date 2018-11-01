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اخبار الهلال - "بوصوفة" يوقع للهلال لمدة شهرين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:28 ص
اخبار الهلال - بوصوفة يوقع للهلال لمدة شهرين
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عمر عبد العزيز
 

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال السعودي، سيوقع خلال الساعات القادمة عقدًا مع النجم الدولي مبارك بوصوفة، قائد المنتخب المغربي، لمدة شهرين، مع أفضلية التجديد حتى نهاية الموسم.

وجاء التوقيع مع النجم المغربي الرائع، ليكون بديلًا للمصاب، الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، الذي سيسقطه الهلال من كشوفاته.

ومن الجدير بالذكر أن بوصوفة بعد خروجه من نادي الجزيرة الإماراتي، لم ينضم لأي نادٍ منذ الصيف الماضي.

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