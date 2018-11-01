وزير المالية يكشف موعد الإعلان عن زيادة أجور موظفي الحكومة



وأشار "معيط" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة ON E الفضائية، إلى أن عدد موظفي الدولة 5 مليون، بالإضافة لأسرهم، ورفع أجورهم لن يحل مشكلة مصر.



وشدد على أن هناك لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهي تعمل على ملف إصلاح الأجور وبمجرد انتهاء عملها سيتم عرض ذلك على الرئيس ورئيس الوزراء.



وأوضح أنه سيتم الإعلان عن ذلك قبل السنة المالية الجديدة، أو مع الإعلان عنها.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه منذ شهر أغسطس الماضي، بوضع خطة متكاملة لرفع أجور موظفي الحكومة، خلال فترة قصيرة.