ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير المالية يكشف موعد الإعلان عن زيادة أجور موظفي الحكومة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:44 ص
وزير المالية يكشف موعد الإعلان عن زيادة أجور موظفي الحكومة
وزير المالية
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه منذ شهر أغسطس الماضي، بوضع خطة متكاملة لرفع أجور موظفي الحكومة، خلال فترة قصيرة.

وأشار "معيط" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة ON E الفضائية، إلى أن عدد موظفي الدولة 5 مليون، بالإضافة لأسرهم، ورفع أجورهم لن يحل مشكلة مصر.

وشدد على أن هناك لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهي تعمل على ملف إصلاح الأجور وبمجرد انتهاء عملها سيتم عرض ذلك على الرئيس ورئيس الوزراء.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن ذلك قبل السنة المالية الجديدة، أو مع الإعلان عنها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 3:40:02 AM