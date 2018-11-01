الإتفاق يفقد خدمات "مبولحي" أمام الفيصلي بالدوري السعودي





تأكد غياب حارس مرمى فريق الاتفاق السعودي، رايس مبولحي، عن مباراة فريقه أمام الفيصلي، بسبب تعرضه لكدمة في الركبة في وقت سابق، وسيخضع الحارس مبولحي لفحوصات طبية لتحديد فترة العلاج اللازمة.





وأنهى فريق الاتفاق، اليوم الأربعاء، استعداداته لخوض مواجهة الفيصلي ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستجمعهما غداً الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.





وأجرى لاعبو الاتفاق تدريبهم الأخير اليوم على ملعب المباراة، والذي اكتفى فيه مدرب الفريق ليوناردو راموس بتدريبات لياقية وفنية مختصرة.





وأكد مدير الفريق سياف البيشي على جاهزية اللاعبين فنياً ونفسياً للمواجهة، مشيراً إلى أن غياب الحارس الجزائري رايس مبولحي مؤثر على الفريق وقال: "غياب مبولحي مؤثر بالتأكيد، إلا أن بقية الحراس على كفاءة عالية ومقدرة لتعويض غياب مبولحي".





وشدد البيشي على أن لاعبي الاتفاق يستشعرون المسؤولية ويملكون الرغبة في مواصلة سلسلة الانتصارات، مضيفً: "لاعبو الاتفاق قادرون على تقديم مستوى يليق باسم الاتفاق ويماثل المستويات المتطورة التي قدموها في المواجهات الأخيرة ومواصلة المنافسة على سلم ترتيب الدوري".



