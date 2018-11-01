حظك اليوم برج الثور الخميس 1 نوفمبر 2018

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج الثور:

في العمل، يجب أن تفكر مرتين في جميع قراراتك. أنت تميل إلى السلوك المندفع الذي قد تندم عليه فيما بعد. أنت مهووس بالنجاح حتى أنك على استعداد لإنجاز الهدف المطلوب على حساب الآخرين. توقف عن دفع طريقك أمام الآخرين لأن زملائك قد يجعلونك تدفع ثمن ذلك. مشاعرك غير المستقرة واضحة أيضًا في علاقتك الشخصية. يجب أن تهتم أكثر بهذه الناحية.



