ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 1 نوفمبر 2018

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:56 ص
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 1 نوفمبر 2018
طباعة
 
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الجوزاء - من 21 مايو إلى 21 يونيو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الجوزاء:
يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. في حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدي. 
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 3:40:02 AM