اخبار ريال مدريد - خافي سانشيز: تطلعت لهذا اليوم مع الملكي





أكد خافي سانشيز لاعب ريال مدريد الإسباني، إنه لفخر عظيم أن يلعب في نادي ريال مدريد، واصفًا إياه بالنادي الافضل في العالم.





وقال سانشيز في تصريحات صحفية عقب الفوز على مليلية بكأس الملك: "منذ أن دخلت النادي وأنا اتطلع إلى هذا اليوم، اليوم تحقق الحلم".





وأضاف: "البعض نصحني قبل بداية المباراة أن العب كما افعل في الكاستيا، أن العب بتواضع".





وواصل: "اللعب مع راموس و ناتشو لا يحدث كل يوم، انه فخر بالنسبة لي ان أتعلم منهم".





واختتم: "التحدي القادم بالنسبة لي هو مباراة الكاستيا القادمة، نريد الفوز ونريد الوصول إلى المباريات الاقصائية للتأهل".



