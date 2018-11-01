مدير مشروع مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية يوضح ما تم إنجازه



وأضاف "أحمد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن هناك أربعة مآذن بارتفاع 94 مترًا، ولذلك فإن مواجهة هذه الكتل في وقت قصير كان صعبًا.



وتابع أنهم يعملون لمدة 24 ساعة، في ثلاثة ورديات، موضحا أن الكتل الكبيرة المجمعة أهم ما يميز هذا المسجد عن المساجد المماثلة، موضحا أن حوالي 1000 شخص يعملون في المشروع.



وأشار إلى أن المسجد يقام على حوالي 106 فدان وهي عبارة عن مسجد، وملحق بدروم، ومصلى رجالي ومصلى للسيدات، بالإضافة للساحة، ومراكز تحفيظ قرآن، وقاعتين للمناسبات.

قال المهندس هاني أحمد، مدير مشروع مسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية، إن أهم الصعاب التي واجهتهم هي الكتل الموجودة في المسجد، وعلى سبيل المثال فإن القبة قطرها 33 متر، وبارتفاع 28 مترًا، وارتفاع 75 مترًا من سطح الأرض.