كورة جول رابط بدون تقطيع كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الجمعة 2 -11-2018 نهائي افريقيا| يلا شوت HD

رابط بدون تقطيع كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الجمعة 2 -11-2018 نهائي افريقيا| يلا شوت HD

تابعوا معنا البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي والمقرر لها التاسعة مساء الجمعة الموافق 2-11-2018 على استاد "برج العرب" بالاسكندرية في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة فريق وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي للبطولة القارية، بينما تأهل بطل تونس بعد تجاوز عقبة فريق أول أغسطس الانجولي.

* كارتيرون - الأهلي :

يلعب كارتيرون بطريقة 4-2-3-1 كما أنه يغيرها إلى 4-3-3 والتي استعان بها في مواجهة وفاق سطيف الجزائري بهؤلاء اللاعبين :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد سليمان – وليد أزارو - إسلام محارب.

* الشعباني - الترجي :

يلعب معين الشعباني المدير الفني للترجي بطريقة 4-2-1-3 واستعان فيها في مواجهة أول أغسطس بهؤلاء اللاعبين :-

حراسة المرمى: رامي الجريدي

الدفاع: سامح الدربالي – شمس الدين الزوادي – محمد علي اليعقوبي – أيمن بن محمد.

الوسط: فرانك كوم – فوسيني كوليبالي - جيلان الشعلاني.

الهجوم: أنيس بدري – يوسف البلايلي – طه الخنيسي.

موعد المباراة:

البطولة: دوري أبطال أفريقيا (النهائي)

ملعب المباراة: برج العرب (الاسكندرية)

القناة الناقلة: بي إن سبورتس إتش دي – bein sports HD

المعلق : لم يحدد بعد

اليوم: الجمعة 2 – 11 - 2018

الساعة: 9 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة: 10 مساءًا بتوقيت السعودية.